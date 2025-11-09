В Новосибирской области шесть человек погибли при столкновении легковушки и грузовика

МВД: шесть человек погибли в результате ДТП в Новосибирской области

В Болотнинском районе Новосибирской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек. Об этом сообщило региональное управление МВД России в Telegram-канале.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21099 двигался по трассе Р-255 «Сибирь» в сторону Кемерово. На 139-м километре машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volvo.

«В результате ДТП скончались водитель автомобиля ВАЗ-21099, мужчина, 1995 года рождения, и пассажиры: мужчина, 1989 года рождения, женщина, 1990 года рождения, трое несовершеннолетних детей- 2015, 2017, 2025 годов рождений», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что водитель Volvo в результате ДТП не пострадал. На месте инцидента работает экипаж Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. На трассе организовали реверсивное движение.

5 ноября в Санкт-Петербурге иномарка на скорости врезалась в патрульный автомобиль. На видео заметно, что водитель желтого автомобиля, двигаясь на большой скорости, попытался объехать автобус. Тот стал перестраиваться на другую полосу у общественной остановки. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением и устроил лобовое столкновение с патрульной машиной.

