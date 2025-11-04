Россиян предупредили о штрафе за настройку навигатора за рулем

За настройку навигатора во время движения автомобиля водителю грозит штраф, заявила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.

Она объяснила, что набор сообщений на мобильном телефоне, их чтение или просмотр карт считаются нарушением правил дорожного движения (ПДД). За это предусмотрен штраф в 1,5 тыс. руб.

По словам юриста, телефоном можно пользоваться в пробке или на красный сигнал светофора, когда машина почти не едет.

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что навигатор не станет причиной штрафа для водителя, если установлен правильно. В этом случае устройство не попадает под определение обычного гаджета.

Хаминский сообщил, что с водительского места хорошо просматриваются оконные стойки с обеих сторон, кромка капота и сам капот. Поэтому если навигатор установлен на подставке на панели приборов или решетке вентиляции, не выше среза капота, то ПДД не нарушаются.

