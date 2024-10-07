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Юрист объяснил, попадает ли навигатор под запрет на гаджеты за рулем

Юрист Хаминский: навигатор не нарушает правила ПДД при закреплении на подставке

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Shutterstock

Если навигатор в автомобиле установлен правильно, то не станет причиной штрафа для водителя. Он не попадает под определение обычного гаджета, который за рулем недопустимо использовать, объяснил RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Навигатор используется с одной основной целью – проложить оптимальный маршрут, что водителю необходимо, отметил юрист.

«При этом безопасность его использования напрямую зависит от того, насколько водитель должен отводить взгляд от дороги, чтобы увидеть карту. То есть, чем выше экран, тем удобнее», — добавил он.

Хаминский напомнил, что с водительского места хорошо просматриваются оконные стойки с обеих сторон, кромка капота и сам капот. Поэтому если навигатор установлен на подставке на панели приборов или решетке вентиляции, и при этом не выше среза капота, то ПДД не нарушаются, заключил юрист.

Напомним, Минтранс предложил запретить использование планшетов за рулем или просмотр контента на мультимедийных системах автомобиля во время движения. Изменения направлены на актуализацию новых норм законодательства, не учитывающих появление новых устройств — планшетов, смартфонов и мультимедийных устройств автомобиля, которые водители используют для просмотра видео во время езды на транспорте, подчеркнули в ведомстве.

Ранее эксперт объяснил, почему водителей нельзя штрафовать за гаджеты за рулем.

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