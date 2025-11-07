Видео: грузовик с человеком слетел в реку в Бурятии, водителя ищут

В Бурятии водитель на грузовике, перевозившем уголь, улетел в реку

В Бурятии грузовик, перевозивший уголь, улетел в реку вместе с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Улан-Удэ и Бурятии» со ссылкой на МВД по региону.

«Авария произошла на региональной дороге «Окино-Ключи – Хоронхой». Водитель грузовой машины не справился с управлением и съехал с моста в реку Чикой», — говорится в публикации.

По данным канала, машина ушла под воду. По предварительной информации, в результате произошедшего 61-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время работают спасатели: ведутся поиски водителя.

