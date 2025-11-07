«Работники в панике»: в Москве произошло возгорание бензина

В Москве на производстве произошло возгорание бензина

На западе Москвы на производстве произошло возгорание бензина. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«В Дорогомилово на производстве, расположенном на Бережковской набережной, произошло возгорание. По информации очевидцев, загорелся бензин в ультразвуковой ванне. Работники в панике», — говорится в публикации.

По данным канала, на место возгорания прибыли экстренных службы города. В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

До этого в Москве авария парализовала движение в самом длинном тоннеле. BMW и грузовик «ГАЗ» столкнулись в Лефортовском тоннеле на ТТК. Пострадавших нет. По информации канала «Агентство «Москва», в результате произошедшего движение транспорта сильно затруднено на внешней стороне.

Кроме того, на трассе Уфа-Оренбург водитель бензовоза врезался в иномарку с людьми. ДТП произошло днем 7 ноября. Пассажиру легкового автомобиля оторвало ногу в момент столкновения.

Ранее последние секунды жизни водителя и пассажирки Lada попали на видео.