Россиян обязали мини-пигов разного пола перевозить раздельно в машине и с ветсправками

Водителям, которые планируют перевозить мини-пигов в салоне машины, нужно получать ветеринарные сопроводительные документы, а особей разного пола разделять перегородкой. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев. Он напомнил, что с сентября в России начали действовать новые ветеринарные правила перевозки свиней и кормов для них автомобильным транспортом.

«Соответствующее санитарное разрешение на перевозку таких животных должно быть у водителя транспортного средства, либо у перевозчика соответствующего животного», — рассказал юрист.

По его словам, согласно санитарным правилам перевозки свиней, легковой автомобиль подходит для транспортировки таких животных. При этом по новым требованиям перевозить мини-пигов разного пола нужно используя специальную перегородку. Кроме того, не допускается перевозка свиней и их корма в одном пространстве за исключением длительных поездок. При перевозке продолжительностью свыше 6 часов животные должны быть в обязательном порядке обеспечены контейнерами для воды и корма, а также подстилками.

Мини-пиги — это подвид домашних свиней, секционированных для получения карликовых особей. Миниатюрные свиньи юридически классифицируются как обычные свиньи, поэтому новые правила не делают различий между ними и коммерческими породами свиней.

