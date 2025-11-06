На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян обязали мини-пигов разного пола перевозить раздельно в машине и с ветсправками

Юрист Воропаев: мини-пигов нельзя перевозить в машине без санитарного разрешения
true
true
true
close
Издание «Наука в Сибири»" class="item-image" loading="lazy">
Издание «Наука в Сибири»

Водителям, которые планируют перевозить мини-пигов в салоне машины, нужно получать ветеринарные сопроводительные документы, а особей разного пола разделять перегородкой. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев. Он напомнил, что с сентября в России начали действовать новые ветеринарные правила перевозки свиней и кормов для них автомобильным транспортом.

«Соответствующее санитарное разрешение на перевозку таких животных должно быть у водителя транспортного средства, либо у перевозчика соответствующего животного», — рассказал юрист.

По его словам, согласно санитарным правилам перевозки свиней, легковой автомобиль подходит для транспортировки таких животных. При этом по новым требованиям перевозить мини-пигов разного пола нужно используя специальную перегородку. Кроме того, не допускается перевозка свиней и их корма в одном пространстве за исключением длительных поездок. При перевозке продолжительностью свыше 6 часов животные должны быть в обязательном порядке обеспечены контейнерами для воды и корма, а также подстилками.

Мини-пиги — это подвид домашних свиней, секционированных для получения карликовых особей. Миниатюрные свиньи юридически классифицируются как обычные свиньи, поэтому новые правила не делают различий между ними и коммерческими породами свиней.

До этого юрист Воропаев рассказал, что плевок водителя в направлении другого водителя, пассажира или пешехода расценивается как публичное оскорбление и наказывается штрафом. Кроме того, за такое нарушение в адрес инспекторов ГИБДД на водителя возбудят уголовное дело по статье 319 УК РФ.

Ранее москвич получил штраф за хомяка в автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами