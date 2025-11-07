На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали дату очередного удара утильсбора по ценам на машины

Национальный автосоюз: с начала 2026 года утильсбор увеличится на 25%
close
Depositphotos

Вслед за индексацией тарифов утилизационного сбора 1 декабря 2025 года россиян ждет вторая волна пересмотра тарифов — с января 2026 года платеж вырастет на 25%. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«После того, как правительство анонсировало изменение методики расчета утилизационного сбора, скидки на машины остановились, начался рост цен. В дальнейшем мы увидим еще большее их повышение: это связано с новой методикой расчета утильсбора, и к тому же с 1 января он вырастет еще на 25%», — предупредил Ян Хайцеэр.

По его словам, в начале 2025 года, когда был очередной этап взвинчивания тарифов «утиля», машины не подорожали на полную стоимость сбора только потому, что сильно укрепился рубль. Автокомпании были вынуждены, наоборот, снижать цены на фоне спада продаж.

В начале ноября Минпромторг решил отсрочить введение новых правил расчета утилизационного сбора для физлиц на иномарки с моторами мощностью выше 160 л.с. — изменения вступят в силу 1 декабря.

Подробнее о том, насколько взлетели цены из-за утильсбора, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, что в Россию навсегда перестанут поступать автомобили Toyota.

