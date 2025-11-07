В России спрогнозировали двукратное повышение транспортного налога

Автоэксперт Субботин: транспортный налог в России вырастет в два раза

В России транспортный налог могут повысить в 2 раза. Об этом сообщает tatar-inform.ru со ссылкой на автоэксперта Вячеслава Субботина.

«Повышать транспортный налог будут серьезно. Налог, я так предполагаю, вырастет, минимум, в два раза. Если сейчас люди за машину с большим объемом двигателя платят по 30-40 тыс. рублей, то после повышения будут платить по 100 тыс.», – сказал собеседник агентства.

По его словам, повышение транспортного налога коснется всех регионов России.

О планах по повышению ставок заявили Рязанская и Липецкая области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении или приняты региональными властями.

Увеличение ставок транспортного налога в Рязанской области обосновывается необходимостью «гармонизации регионального налогообложения», указано в пояснительной записке к законопроекту.

Подчеркивается, что, несмотря на повышение, ставки для наиболее распространенных видов транспорта останутся пониженными и составят от 50% до 77% от максимально допустимых значений, установленных Налоговым кодексом РФ.

В мае депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» разработали законопроект о скидке в 50% на оплату транспортного налога, если водителя не штрафовали в течение года за нарушение ПДД.

По мнению авторов документа, если закон будет принят, водители будут понимать, что нарушения Правил дорожного движения не только создают опасность для их жизни и здоровья, но также имеют практическое воздействие на их финансовое состояние.

