Продажи новых автомобилей в России упали на 21%

АЕБ: за 10 месяцев 2025 года автомобильный рынок России сократился на 21%

Продажи новы автомобилей в России упали на 21%, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«В январе-октябре 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России существенно отстают от показателей десяти месяцев 2024 года (-21%) и составляют 1 092 974 автомобилей», — сообщает АЕБ.

Отмечается, что общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России октябре 2025 года составили 167 649 штук. Это на 6% ниже, чем в октябре

2024 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее депутат Сергей Миронов рассказал, как создать мощный отечественный автопром.