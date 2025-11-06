На видео попало, как белгородцы избили друг друга на проезжей части

В Белгороде на видео попало, как водители избивали друг друга на дороге

В Белгороде водители устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«Мужчина на «Жигулях» не пропустил «Газель», из-за чего водитель последней справедливо стал ему сигналить. Человеку на классике это не понравилось, он начал конфликт, а по итогу все переросло в драку», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин выходят на проезжую часть и начинают драку, в процессе конфликта водители наносят друг другу удары, стоя на дороге. По информации канала, завершить драку помогли очевидцы.

