На видео попало, как белгородцы избили друг друга на проезжей части

В Белгороде на видео попало, как водители избивали друг друга на дороге
В Белгороде водители устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«Мужчина на «Жигулях» не пропустил «Газель», из-за чего водитель последней справедливо стал ему сигналить. Человеку на классике это не понравилось, он начал конфликт, а по итогу все переросло в драку», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин выходят на проезжую часть и начинают драку, в процессе конфликта водители наносят друг другу удары, стоя на дороге. По информации канала, завершить драку помогли очевидцы.

До этого в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку в салоне автомобиля, после чего отвез к станции метро «Девяткино». После произошедшего мужчина скрылся. Правоохранители задержали 39-летнего водителя и возбудили уголовное дело.

Кроме того, в Санкт-Петербурге произошла драка водителей из-за того, что один из них пытался препятствовать нарушителям в проезде по обочине.

Ранее водитель автобуса пообещал изнасиловать приморца.

