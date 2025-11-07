Появились кадры с места ДТП в Москве, где не выжил инвалид-колясочник

В Москве на видео попало, как инвалидная коляска лежала на дороге после ДТП

В Москве инвалид-колясочник не выжил после двойного удара иномарок. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Последствия ДТП на Ленинградском проспекте, где в результате наезда автомобилей не выжил инвалид-колясочник», — говорится в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что автомобили получили повреждения: у Toyota и Peugeot разбиты бамперы. Кроме того, инвалидная коляска боком лежит на проезжей части. На месте столкновения работают сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время движение транспорт в районе ДТП затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Авария произошла на севере Москвы утром 7 ноября. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что Peugeot влетел в инвалида-колясочника, который передвигался по проезжей части, от удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд водитель Toyota .

