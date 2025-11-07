В Москве Peugeot и Toyota врезались по очереди в инвалида на коляске

В Москве инвалид-колясочник не выжил после двойного удара авто

На севере Москвы Peugeot и Toyota врезались в инвалида-колясочника. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на Ленинградском проспекте в районе дома 1 водитель автомобиля «Пежо» совершил наезд на мужчину, который двигался в инвалидном кресле по проезжей части. После удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд водитель автомобиля «Тойота», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате произошедшего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Кроме того, движение транспорта в районе ДТП затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Москве иномарка с человеком в салоне влетела в столб. На кадрах в места ДТП видно, что на проезжей части стоит иномарка, которая получила повреждения.

Ранее в Подмосковье пешеход с разбега врезался в авто и получил травмы.