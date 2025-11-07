На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московским автомобилистам рекомендовали поменять летние шины на зимние

Ликсутов рекомендовал водителям сменить летние шины на зимние
Антон Денисов/РИА «Новости»

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рекомендовал автомобилистам запланировать смену сезонных шин, сообщает ТАСС.

«С наступлением холодов настоятельно рекомендуем водителям заблаговременно сменить летнюю резину на зимнюю. При среднесуточной температуре ниже 5°C летние шины теряют надежное сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, что подвергает опасности всех участников движения», - сказал Ликсутов.

Согласно прогнозам синоптиков, с 10 ноября ожидается похолодание, ночью до минус 1 градуса.

До этого «Белшина» выпустила зимние шины премиум-класса с национальным орнаментом.

«В оформлении боковины премиальных шин используются белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги. Шины имеют уникальную конструкцию, а также изготовлены с использованием специальных резиновых смесей по фирменной технологии», — рассказала начальник бюро маркетинговых исследований и стратегического маркетинга «Белшины» Анна Басаревская.

Новые шины с национальным орнаментом выпущены в трех типоразмерах, в дальнейшем их номенклатуру планируется расширить до 16.

Ранее в Госдуме предупредили автовладельцев о штрафах за неправильную резину.

