В Госдуме предупредили автовладельцев о штрафах за неправильную резину

Автовладельцев могут оштрафовать за использование зимних шин с глубиной протектора менее 4 миллиметров или за установку на одну ось шин разного типа. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Депутат напомнил, что требования к шинам закреплены в правительственном перечне неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортных средств.

«За несоблюдение данных правил предусмотрены штрафы согласно статье 12.5 КоАП в размере 500 рублей», — уточнил парламентарий.

Как сообщал автоюрист и судебный автоэксперт, сопредседатель Ивановского отделения Народного фронта Александр Касьяненко, в России водителей могут оштрафовать за использование летних шин зимой после 1 декабря.

До этого автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рассказывал, что у российских автовладельцев есть только один эффективный способ сэкономить на замене летней резины на зимнюю – это отказ от услуг СТО. Ожидать завершения пикового спроса на услуги таких мастерских бессмысленно, так как даже если ждать до последнего, цены практически не снизятся.

Ранее были названы цены на шиномонтаж в России.