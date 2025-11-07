В России рухнули продажи новых китайских автомобилей

В России за 10 месяцев 2025 года продажи новых китайских автомобилей сократились на 27,3%, до 569,9 тыс. единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что среди моделей лидируют Haval Jolion (53,2 тыс., −28%), Geely Monjaro (30,9 тыс., −26%), Haval M6 (27,4 тыс., −13%), Changan UNI-S/CS55 Plus (26,4 тыс., −22%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (22,5 тыс., −59%).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

