На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы 5 причин рекордного роста продаж авто в России

Автоэксперт Целиков перечислил 5 причин рекордных продаж авто в РФ
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В октябре 2025 года в России было продано 166 тыс. новых легковых автомобилей, что на 35% больше ,чем сентябре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Причинами роста рынка стал отложенный спрос и готовящиеся изменения в расчете утилизационного сбора.

«Выстрелила сжатая пружина отложенного спроса, накопленного за предыдущие месяцы года. «Спусковым крючком» также стал новый утильсбор, вступающий в силу с 1 декабря. Потенциала этой пружины должно хватить и на ноябрь», — сказал Целиков.

Кроме того, на рост спроса на автомобили повлияло то, что цены на автомобили пошли вверх и заработал принцип «покупай сегодня, завтра будет дороже», отметил эксперт.

Также люди начали покупать автомобили из-за того, что банковские вклады уже не имеют прежней доходности. Еще одна причина — россияне осознали реальность и то, что им на чем-то надо передвигаться.

До этого сообщалось, что Минпромторг решил отсрочить введение новых правил расчета утилизационного сбора на иномарки с моторами мощностью выше 160 л.с. Изменения вступят в силу через месяц — 1 декабря. Таким образом ведомство дало шанс не доплачивать огромные суммы россиянам, которые не успевают привезти иномарки. Эксперты убеждены, что решение о повышении ставок было ошибочным и обойдется бюджету России в 300 млрд рублей, которые страна будет ежегодно терять от импорта иномарок.

Ранее стало известно, что будет с ценами на авто из-за нового утильсбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами