«Пора задуматься»: московским водителям рассказали, когда сменить резину

В Москве водителям посоветовали перейти на зимние шины
close
Depositphotos

В выходные 8 и 9 ноября московским водителям стоит сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Эти выходные будут как раз предназначены для совершения вот этого действия (смены автомобильных шин - ред.), потому что на следующей неделе уже в ночные часы температура будет отрицательной. <…> Пора об этом задуматься тем, кто еще не сделал этого ранее », - рассказала Позднякова.

По ее словам, в конце следующей недели могут выпасть осадки в виде мокрого снега.

До этого «Белшина» выпустила зимние шины премиум-класса с национальным орнаментом.

«В оформлении боковины премиальных шин используются белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги. Шины имеют уникальную конструкцию, а также изготовлены с использованием специальных резиновых смесей по фирменной технологии», — рассказала начальник бюро маркетинговых исследований и стратегического маркетинга «Белшины» Анна Басаревская.

Новые шины с национальным орнаментом выпущены в трех типоразмерах, в дальнейшем их номенклатуру планируется расширить до 16.

Ранее в Госдуме предупредили автовладельцев о штрафах за неправильную резину.

