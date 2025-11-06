Суд огласил приговор Шахину Аббасову, убившему байкера Кирилла Ковалева

В Москве суд приговорил Шахина Аббасова, который убил байкера Кирилла Ковалева, к 17 годам строгого режима, сообщает Telegram-канал Baza. Его брату Шохрату назначили 12 лет.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Позже стало известно, что Москве задержанный инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов отпустил сбежавшего с места преступления Шахина Аббасова за 30 тыс. рублей.

Ранее родители заколотого байкера взыскали 100 млн рублей у семьи из Азербайджана.