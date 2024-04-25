Жители Люблино возмутились припаркованному у мемориала байкеру автомобилю

В столичном районе Люблино жители возмутились автомобилю, припаркованному у мемориала байкеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Водитель оставил автомобиль прямо перед входом в подъезд на тротуаре. Владелец бежевой Daewoo Nexia - 60-летний Юсуп Х. из подмосковного Долгопрудного. Местные жители считают, что неправильная парковка у мемориала - провокация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые соседи призывают эвакуировать машину.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

22 апреля Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу Шахина Аббасова. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, до 18 июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сняли обвинения с полицейского, который избил водителя Geely.