Во Владивостоке проведут день рождения Деда Мороза вместо митинга против нового утильсбора

Мэрия Владивостока запретила митинг против повышения утильсбора из-за «дня рождения» новогоднего волшебника, сообщает Telegram-канал Baza.

Первый митинг состоялся 11 октября возле Дома молодёжи. Следующий местные депутаты планировали на 9 ноября, но получили отказ, поскольку рядом с площадкой пройдёт мероприятие, посвящённое Международному дню борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.

Тогда организаторы подали заявку на проведение акции на 15 и 16 ноября, но администрация вновь отказала из-за проведения на площадке концертной программы «К России с любовью» 15 ноября, и «Дня рождения Деда Мороза» 16-го числа.

Депутаты заявили, что будут подавать заявки снова.

До этого генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Газете.Ru», что из-за недовольства автовладельцев, не успевших оформить импортные автомобили на таможне, властям придется отложить введение новой методики расчета утильсбора до 1 января 2026 года. По его словам, сейчас перекупы стараются создавать информационный шум на рынке, чтобы заставить россиян поторопиться с покупкой автомобиля.

Также автомобильный эксперт Дмитрий Рогов в своем Telegram-канале опубликовал таблицу изменения тарифов по утильсбору с 1 декабря 2025 года до 2030 года.

Так, в частности, на автомобиль до двух литров (мощностью от 157,7 до 187,26 л.с.) в возрасте до 3-х лет утильсбор с 1 декабря 2025 года составит 750 тыс. рублей. Тариф за такой же автомобиль в 2030 году — 1,31 млн рублей.

На машину до трех лет с мотором свыше 3,5 литров (от 492,79 л.с.) с 1 декабря 2025 года тариф составит 3,81 млн рублей. В 2030 году он увеличится до 6,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ будет терять 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора.