«Пойдем со мной»: водитель автобуса пообещал изнасиловать приморца

В Приморье водитель автобуса угрожал мужчине изнасилованием на глазах у детей

В Приморском крае водитель автобуса угрожал своему коллеге изнасилованием. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Во Владивостоке ценный иностранный специалист за рулем автобуса угрожает изнасиловать другого водителя. Иностранный специалист за рулем автобуса №23 подрезал автомобиль, на возмущения водителя, начал его оскорблять нецензурной бранью», — говорится в публикации.

По информации канала, нарушитель говорил водителю: «Пойдем со мной». Угрозы были озвучены при детях и других пассажирах, которые в момент конфликта находились в общественном транспорте.

До этого в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку в салоне автомобиля, после чего отвез к станции метро «Девяткино». После произошедшего мужчина скрылся. Правоохранители задержали 39-летнего водителя и возбудили уголовное дело.

Кроме того, в Санкт-Петербурге произошла драка водителей из-за того, что один из них пытался препятствовать нарушителям в проезде по обочине.

Ранее в Приморье школьник напал на водителя автобуса и попал на видео.