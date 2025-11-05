На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 10 самых продаваемых кроссоверов в России

Автостат перечислил 10 самых продаваемых новых кроссоверов в России
Haval

В России самым продаваемым автомобилем по итогам 44-й недели 2025 года (с 27 октября по 2 ноября) стал Haval Jolion. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчетный период было продано 1,8 тыс. кроссовер Haval Jolion. На втором месте находится Belgee X70 с показателем 1,44 тыс. реализованных машин. На третьем – кроссовер Haval M6 (1,4 тыс. единиц). Замыкают топ-5 кроссовер Geely Monjaro и внедорожник Lada Niva Legend (1,4 тыс. и 921 единиц).

Кроме них, в десятку самых продаваемых кроссоверов по итогам 44-й недели попали внедорожник Lada Niva Travel (802 ед.) и кроссоверы Haval F7 (797 ед.), Solaris HC (700 ед.) Belgee X50 (692 ед.), Сhangan UNI-S/CS 55 Plus (653 ед.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ будет терять 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора.

