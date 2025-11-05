В Китае начались продажи Geely Emgrand пятого поколения

В Китае начались продажи седана Geely Emgrand пятого поколения. Об этом сообщает carnewschina.com.

У автомобиля новая внешность, также увеличились габариты. Длина машины нового поколения — 4815 мм, колесная база — 2755 мм. Решетка радиатора снабжена 12 хромированными планками, по бокам установлены светодиодные ходовые огни и фары.

Для седана предусмотрены 18-дюймовые колесные диски. В заднем бампере — два патрубка выхлопной системы. В салоне на передней панели — 14-дюймовый экран, доступны три варианта отделки салона.

Базовая версия оснащается атмосферным двигателем 1.5 л., под капотом старших версий — турбомотор 1.5 мощностью 180 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Прошлое поколение Geely Emgrand белорусской сборки предлагается в России по цене от 2,18 млн рублей.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России сильно подешевели седаны Geely Emgrand.