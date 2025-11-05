На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае начались продажи Geely Emgrand пятого поколения

Geely начала официальные продажи седана Emgrand пятого поколения
true
true
true
close
Geely

В Китае начались продажи седана Geely Emgrand пятого поколения. Об этом сообщает carnewschina.com.

У автомобиля новая внешность, также увеличились габариты. Длина машины нового поколения — 4815 мм, колесная база — 2755 мм. Решетка радиатора снабжена 12 хромированными планками, по бокам установлены светодиодные ходовые огни и фары.

Для седана предусмотрены 18-дюймовые колесные диски. В заднем бампере — два патрубка выхлопной системы. В салоне на передней панели — 14-дюймовый экран, доступны три варианта отделки салона.

Базовая версия оснащается атмосферным двигателем 1.5 л., под капотом старших версий — турбомотор 1.5 мощностью 180 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Прошлое поколение Geely Emgrand белорусской сборки предлагается в России по цене от 2,18 млн рублей.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России сильно подешевели седаны Geely Emgrand.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами