В России сильно подешевели седаны Geely Emgrand

Седаны Geely Emgrand подешевели в России на 345 тысяч рублей

В России началась распродажа седанов Geely Emgrand со скидками 345 тыс. рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

«Специальной выгодой» у Geely называется прямая скидка, которая предоставляется официальным дилером от рекомендованной розничной цены автомобиля. На седан Emgrand она выросла во всех его комплектациях и теперь составляет 345 тысяч рублей», — сообщает портал.

Цены на Geely Emgrand начинаются с отметки 1,83 млн рублей.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

