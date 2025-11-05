В Татарстане на видео попали последние секунды жизни женщины перед серьезным ДТП

В Татарстане на видео попал жесткий лобовой таран Mercedes и грузовика

В Татарстане произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«В Альметьевском районе 48-летний водитель Mercedes, предварительно, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с тремя авто. От сильного удара одна из машин слетела в кювет», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал участником аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик, от удара транспорт отлетает во второй автомобиль, при этом видно, что в момент столкновения у машины трескается лобовое стекло.

По информации канала, в результате произошедшего 46-летняя пассажирка Chevrolet получила травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка на скорости врезалась в патрульный автомобиль. На видео заметно, что водитель желтого автомобиля, двигаясь на большой скорости, попытался объехать автобус. Тот стал перестраиваться на другую полосу у общественной остановки. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением и устроил лобовое столкновение с патрульной машиной.

Ранее в Татарстане произошло массовое ДТП из-за гололеда.