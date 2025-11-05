На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России упали продажи новых транспортных средств

Минпромторг: продажи новых транспортных средств в РФ снизились на 22%
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Продажи новых транспортных средств в России в январе-октябре 2025 года снизились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минпромторге РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК, входящей в группу АО «Электронный паспорт».

В категорию новых транспортных средств входят легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы и грузовики, «возраст» которых не превышает трех лет.

Статистика, основанная на данных системы электронных паспортов, показывает, что за десять месяцев 2025 года на российском рынке было реализовано 1 197 394 новых транспортных средства, тогда как за тот же период 2024 года — 1 544 849.

При этом продажи отечественных автомобилей за этот период составили 657 587 единиц, что на 3% меньше, чем годом ранее (678 727 штук).

В октябре 2025 года продажи новых транспортных средств достигли около 183,5 тыс. единиц, что на 8% ниже уровня октября 2024 года.

В марте директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов. Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами