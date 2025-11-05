В России упали продажи новых транспортных средств

Продажи новых транспортных средств в России в январе-октябре 2025 года снизились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минпромторге РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК, входящей в группу АО «Электронный паспорт».

В категорию новых транспортных средств входят легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы и грузовики, «возраст» которых не превышает трех лет.

Статистика, основанная на данных системы электронных паспортов, показывает, что за десять месяцев 2025 года на российском рынке было реализовано 1 197 394 новых транспортных средства, тогда как за тот же период 2024 года — 1 544 849.

При этом продажи отечественных автомобилей за этот период составили 657 587 единиц, что на 3% меньше, чем годом ранее (678 727 штук).

В октябре 2025 года продажи новых транспортных средств достигли около 183,5 тыс. единиц, что на 8% ниже уровня октября 2024 года.

В марте директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов. Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных.

