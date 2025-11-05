BMW в третьем квартале 2025 года увеличил прибыль более чем в три раза

Немецкий производитель автомобилей BMW в третьем квартале 2025 года добился резкого роста прибыли, которая увеличилась более чем в три раза. Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на данные компании.

Из материала следует, что чистая прибыль BMW за январь–сентябрь текущего года достигла €1,7 млрд. Данный показатель за аналогичный период 2024 года составил всего €476 млн.

Комментируя ситуацию, руководитель компании Оливер Ципсе заявил о надежности и устойчивости выбранной автопроизводителем бизнес-модели. Он рассказал, что рост мировых продаж произошел благодаря электромобилям и машинам моделей BMW M. При этом предприниматель подчеркнул, что компания намерена и дальше принимать меры, чтобы добиться целевых показателей Европейского союза (ЕС) по выбросам углекислого газа в 2025 году.

По словам журналистов, BMW в текущем году демонстрирует лучшие показатели прибыли по сравнению с другими немецкими производителями автомобилей. В частности, в компаниях Mercedes и Volkswagen к концу третьего квартала текущего года зафиксировали прибыль в размере €3,9 млрд и €3,4 млрд соответственно.

В августе глава Европейской автомобильной ассоциации ACEA Ола Кэллениус предупредил, что энергетический «зеленый» переход может привести к краху BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel, Renault и многих других брендов. Он уточнил, что автопром ЕС рискует столкнуться с серьезными проблемами, если сохранится запрет на продажу новых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями с 2035 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

