На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

BMW в третьем квартале 2025 года увеличил прибыль более чем в три раза

BMW: чистая прибыль компании в январе–сентябре 2025 года достигла €1,7 млрд
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Немецкий производитель автомобилей BMW в третьем квартале 2025 года добился резкого роста прибыли, которая увеличилась более чем в три раза. Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на данные компании.

Из материала следует, что чистая прибыль BMW за январь–сентябрь текущего года достигла €1,7 млрд. Данный показатель за аналогичный период 2024 года составил всего €476 млн.

Комментируя ситуацию, руководитель компании Оливер Ципсе заявил о надежности и устойчивости выбранной автопроизводителем бизнес-модели. Он рассказал, что рост мировых продаж произошел благодаря электромобилям и машинам моделей BMW M. При этом предприниматель подчеркнул, что компания намерена и дальше принимать меры, чтобы добиться целевых показателей Европейского союза (ЕС) по выбросам углекислого газа в 2025 году.

По словам журналистов, BMW в текущем году демонстрирует лучшие показатели прибыли по сравнению с другими немецкими производителями автомобилей. В частности, в компаниях Mercedes и Volkswagen к концу третьего квартала текущего года зафиксировали прибыль в размере €3,9 млрд и €3,4 млрд соответственно.

В августе глава Европейской автомобильной ассоциации ACEA Ола Кэллениус предупредил, что энергетический «зеленый» переход может привести к краху BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel, Renault и многих других брендов. Он уточнил, что автопром ЕС рискует столкнуться с серьезными проблемами, если сохранится запрет на продажу новых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями с 2035 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации с Volkswagen и Porsche в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами