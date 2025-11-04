Автомобиль с россиянами вспыхнул в жестком ДТП и попал на видео

В Сочи машина с людьми перелетела через ограду и вспыхнула

В Сочи автомобиль с людьми перелетел через ограждение и вспыхнул. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

«Машина вылетела за ограду и перевернулась в Сочи. ДТП случилось в районе поселка Лоо. По словам очевидцев, из-за аварии автомобиль задымился — его тушили порошком», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в момент аварии транспорт приземлился на крышу и задымился. На месте ДТП собралось много людей. В конце записи заметно много припаркованных автомобилей.

По данным канала, в настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, в результате произошедшего один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще двое – пострадали.

До этого в Москве автомобиль с медиками разбился в массовом ДТП. Авария произошла днем 4 ноября. Машина медиков, автобус и легковой автомобиль столкнулись на Липецкой улице. В момент ДТП пострадал водитель «скорой помощи».

Ранее на видео сняли, как авто с человеком попало в жесткое ДТП на глазах медиков.