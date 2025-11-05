На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей новых регионов массово обвиняют в несуществующих ДТП

«Ъ»: жители новых регионов России массово столкнулись с подставными ДТП
true
true
true
close
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Жители новых территорий России столкнулись с массовыми случаями предъявления фальшивых претензий по ОСАГО за ДТП, в которых они не участвовали. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ОНФ «За права заемщиков».

Мошенники инсценируют аварии или подделывают фотографии повреждений, после чего подают заявления через сервисы вроде «Госуслуги Авто». Страховые компании получают выплаты и предъявляют суброгационные требования к ни о чем не подозревающим автовладельцам.

«Жители новых территорий особенно уязвимы — многие плохо знакомы с российскими правилами страхования и не всегда вовремя видят уведомления о страховых случаях», — пояснила директор по коммуникациям ОНФ Александра Пожарская.

ОСАГО на этих территориях начало действовать с 1 января 2025 года. Эксперты рекомендуют при получении подозрительных уведомлений немедленно обращаться в свою страховую компанию и правоохранительные органы, а также собирать доказательства отсутствия на месте предполагаемого ДТП.

В сентябре представители российских страховых компаний рассказали «Газете.Ru», что для организации подставных ДТП злоумышленники чаще всего выбирают дорожные круги, светофоры и нерегулируемые перекрестки в Москве и регионах.

Ранее в России призвали приравнять автоподставщиков к террористам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами