Жителей новых регионов массово обвиняют в несуществующих ДТП

Жители новых территорий России столкнулись с массовыми случаями предъявления фальшивых претензий по ОСАГО за ДТП, в которых они не участвовали. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ОНФ «За права заемщиков».

Мошенники инсценируют аварии или подделывают фотографии повреждений, после чего подают заявления через сервисы вроде «Госуслуги Авто». Страховые компании получают выплаты и предъявляют суброгационные требования к ни о чем не подозревающим автовладельцам.

«Жители новых территорий особенно уязвимы — многие плохо знакомы с российскими правилами страхования и не всегда вовремя видят уведомления о страховых случаях», — пояснила директор по коммуникациям ОНФ Александра Пожарская.

ОСАГО на этих территориях начало действовать с 1 января 2025 года. Эксперты рекомендуют при получении подозрительных уведомлений немедленно обращаться в свою страховую компанию и правоохранительные органы, а также собирать доказательства отсутствия на месте предполагаемого ДТП.

В сентябре представители российских страховых компаний рассказали «Газете.Ru», что для организации подставных ДТП злоумышленники чаще всего выбирают дорожные круги, светофоры и нерегулируемые перекрестки в Москве и регионах.

Ранее в России призвали приравнять автоподставщиков к террористам.