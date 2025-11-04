На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«На месте ОМОН»: центр Москвы перекрыли для автомобилей

В центре Москвы ограничили проезд для автомобилей
close
Depositphotos

В центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Красную и Манежную площадь перекрыли из-за подготовки к годовщине парада 1941 года. На месте дежурит ОМОН и полиция», — говорится в публикации.

По информации канала, для проезда транспорта также перекрыли Москворецкий мост.

До этого в Дептрансе предупредили о перекрытии дороги на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта. Водителям посоветовали быть внимательными за рулем.

Кроме того, в Москве автомобиль с медиками разбился в массовом ДТП. Авария произошла днем 4 ноября. Машина медиков, автобус и легковой автомобиль столкнулись на Липецкой улице. В момент ДТП пострадал водитель «скорой помощи». На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоит транспорт экстренных медицинских служб, который получил повреждения: у машины смят кузов, разбит бампер.

Ранее на востоке Москвы Chevrolet влетел в столб и сломал самокат.

