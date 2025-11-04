В Подмосковье большегруз влетел в ребенка на самокате

В городе Зеленограде Московской области большегруз сбил ребенка на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«По предварительным данным, водитель поворачивал, не убедившись в безопасности маневра. Ребенок в больнице, проводится проверка», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что возле большегруза лежит зеленый самокат. По информации канала, в момент ДТП 10-летний мальчик ехал по пешеходному переходу.

До этого в Москве автомобиль с медиками разбился в массовом ДТП. Авария произошла днем 4 ноября. Машина медиков, автобус и легковой автомобиль столкнулись на Липецкой улице. В момент ДТП пострадал водитель «скорой помощи». На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоит транспорт экстренных медицинских служб, который получил повреждения: у машины смят кузов, разбит бампер. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На место ДТП прибыли оперативные службы города.

Ранее в Подмосковье на видео попало, как автомобили с людьми разлетелись от удара.