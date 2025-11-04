Автомобиль с людьми отлетел в момент жесткого ДТП, и это попало на видео

В Подмосковье на видео попало, как автомобили с людьми разлетелись от удара

В Московской области столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Апрелевка 3.11», — говорится в публикации.

Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль на скорости врезается в транспорт, припаркованный на обочине дороги. От удара машины разбиваются и отлетают в сторону. На записи также заметно, что участники ДТП получили повреждения.

До этого в Москве автомобиль с медиками разбился в массовом ДТП. ДТП произошло днем 4 ноября. Машина медиков, автобус и легковой автомобиль столкнулись на Липецкой улице. В момент аварии пострадал водитель «скорой помощи». На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоит транспорт экстренных медицинских служб, который получил повреждения: у машины смят кузов, разбит бампер. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На место ДТП прибыли оперативные службы города.

Ранее на востоке Москвы Chevrolet влетел в столб и сломал самокат.