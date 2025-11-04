«Стал избивать беззащитного»: в Воронеже водитель напал на пенсионера на переходе

В Воронеже водитель избил пенсионера на переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя и твой Воронеж».

«Водитель напал на пожилого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу. По словам очевидца, водитель повалил годящегося ему в отцы пешехода на землю и стал избивать беззащитного, лежащего на земле, руками и ногами», — говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как водитель черного автомобиля останавливает транспорт, выходит и нападает на пожилого человека. Нарушитель толкает мужчину, который падает на спину.

До этого на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге произошла драка водителей из-за того, что один из них пытался препятствовать нарушителям в проезде по обочине. На кадрах с видеорегистратора, опубликованных Telegram-каналом «ДТП и ЧП. RussianCrash», видно, что водитель «Газели» подошел к водительской двери Chery, размахивая руками. Водитель выскочил на улицу и нанес оппоненту удар по лицу, после чего произошла потасовка. Один из мужчин повалил другого на асфальт борцовским приемом.

