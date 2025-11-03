В Москве трое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП

На Варшавском шоссе в массовом ДТП пострадали четыре человека, включая ребенка

В Москве на Варшавском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Ребенок и трое взрослых пострадали при аварии с участием трех легковушек на Варшавском шоссе. Для эвакуации раненых задействован вертолет МАЦ. Движение в районе ДТП затруднено», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что Москва стала лидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Всего за 9 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 2959 таких происшествий.

Согласно данным исследования, после Москвы (636 ДТП) в антирейтинге следуют Костромская область (187) и Санкт-Петербург (146). Несмотря на снижение общего числа аварий на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество жертв выросло на 22,7% — до 54 человек.

Ранее на востоке Москвы Chevrolet влетел в столб и сломал самокат.