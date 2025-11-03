В Роскачестве предупредили, что ждет за нечитаемые номера автомобиля

Нечитаемые номера на автомобиле в плохую погоду могут привести к штрафам. Об этом сообщает RT со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что особо актуальной проблема становится в осенне-зимний период, когда процент нечитаемых номеров резко возрастает.

В Роскачестве пояснили, что нечитаемыми считаются знаки, которые невозможно рассмотреть в светлое время суток с расстояния 20 м. При этом не видно хотя бы одну из букв или цифр как на переднем, так и на заднем номере. Как подчеркнули в организации, в темное время суток этот критерий применяется только к заднему номерному знаку. Он должен быть освещен штатными фонарями.

В случае, если номер на автомобиле оказался нечитаемым — загрязненным или поврежденным, то на автомобилиста накладывается штраф в 500 рублей или предупреждение.

В случае, если затруднение идентификации номеров было сделано специально, то в этом случае штраф будет в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

10 октября стало известно, что московские водители начали вешать на свои автомобили европейские номера, чтобы не платить за парковку. В итоге офисные сотрудники оставляют машины на целый день и в месяц экономят на штрафах примерно 140 тыс. рублей. Водителей могут оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей или лишить прав на один год.

Ранее приставы взыскали с водителей штрафы на 11 млрд рублей.