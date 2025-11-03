Девушку эвакуировали на вертолете после ДТП на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе пострадавшую в ДТП эвакуировали на вертолете

В Москве девушку, пострадавшую в ДТП на Варшавском шоссе, эвакуировали на вертолете. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

«На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы города, в том числе вылетел дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра. Одну из пострадавших, девушку, эвакуировали на вертолете с различными травмами в специализированное медицинское учреждение столицы», — говорится в публикации.

Отмечается, что на борту вертолета пациентку сопровождали врачи.

До этого сообщалось, что в Москве на Варшавском шоссе произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями, в результате чего оказалось парализовано движение транспорта. Пострадали четыре человека.

Ранее на видео попала массовая авария на Варшавском шоссе, где пострадал ребенок.