На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девушку эвакуировали на вертолете после ДТП на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе пострадавшую в ДТП эвакуировали на вертолете
true
true
true
close
Telegram-канал ЧСтные новости Москвы

В Москве девушку, пострадавшую в ДТП на Варшавском шоссе, эвакуировали на вертолете. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

«На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы города, в том числе вылетел дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра. Одну из пострадавших, девушку, эвакуировали на вертолете с различными травмами в специализированное медицинское учреждение столицы», — говорится в публикации.

Отмечается, что на борту вертолета пациентку сопровождали врачи.

До этого сообщалось, что в Москве на Варшавском шоссе произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями, в результате чего оказалось парализовано движение транспорта. Пострадали четыре человека.

Ранее на видео попала массовая авария на Варшавском шоссе, где пострадал ребенок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами