На видео попала массовая авария на Варшавском шоссе, где пострадал ребенок

Появились кадры массового ДТП на Варшавском шоссе, где пострадал ребенок
true
true
true

В Москве очевидцы сняли массовое ДТП на Варшавском шоссе, где пострадал ребенок. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На кадрах — последствия массовой аварии на Варшавском шоссе рядом со станцией метро «Аннино». На них видно, как от столкновения кузовы легковушек сильно деформировались. Движение в сторону области затруднено», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, из-за аварии пострадали минимум три человека, среди них — несовершеннолетний. К месту аварии прилетал вертолет санавиации.

До этого сообщалось, что в Москве на Варшавском шоссе произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями, в результате чего оказалось парализовано движение транспорта.

Ранее огромный надувной шатер сдуло на трассу в Новосибирске.

