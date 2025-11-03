На Крымском мосту водителям электрокаров выписали более десятка штрафов

На Крымском мосту выписали первые 18 штрафов водителям электрокаров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Все пытались проехать по переправе в разные стороны, но были остановлены и наказаны чеком на 750 рублей — по статье 12.6 КоАП России. Также перед мостом установили знак 3.3 в сочетании с 8.26», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что с 3 ноября россиянам на этих транспортных средствах запретят проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. В Госдуме назвали этот шаг вынужденной мерой для усиления безопасности. Права россиян она не нарушает и носит временный характер.

Аналогичные ограничения уже действуют в отношении грузовиков. Фуры могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом от Таганрога до Джанкоя. По данным Mash, ограничения связаны с попытками провоза в тяговых батареях машин взрывчатки для терактов.

Ранее в ГД шины не по сезону назвали отягчающим обстоятельством при ДТП.