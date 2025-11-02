На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Платную парковку отменили в Москве 3 и 4 ноября

В Москве отменили платную парковку 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

В День народного единства парковка в Москве будет бесплатной, сообщает портал мэра столицы.

«В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной. Это распространяется на все улицы города, в том числе на те, где действуют тарифы 380, 450 и 600 рублей в час и динамический тариф», — сообщает портал.

Также, в столице в эти дни продолжат работать в обычном режиме парковки со шлагбаумом.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами