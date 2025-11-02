Платную парковку отменили в Москве 3 и 4 ноября

В Москве отменили платную парковку 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства

В День народного единства парковка в Москве будет бесплатной, сообщает портал мэра столицы.

«В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной. Это распространяется на все улицы города, в том числе на те, где действуют тарифы 380, 450 и 600 рублей в час и динамический тариф», — сообщает портал.

Также, в столице в эти дни продолжат работать в обычном режиме парковки со шлагбаумом.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

