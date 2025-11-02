На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минске девушка в платье невесты каталась по городу на моноколесе и попала на видео

Девушка в платье невесты каталась по Минску на моноколесе и попала на видео
true
true
true

В Минске девушка в белом платье невесты и с фатой на голове каталась по городу на моноколесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Мерзкий Кокобай».

«Вчера по улицам Минска проезжала чья-то невеста», — сообщает канал.

Судя по видео, девушка ехала на моноколесе по тротуару со скоростью не менее 20 километров в час. О том, куда она направлялась, не сообщается.

Некоторые средства индивидуальной мобильности способны развивать огромную скорость и обгонять даже автомобили, причем это могут быть и электросамокаты, и велосипеды с мотором, и моноколеса. В отношении таких СИМ важно принимать строгие меры и подтверждать нарушения с помощью видеонаблюдения, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Так она прокомментировала сообщение о том, что у жителя Воронежской области, который в пьяном виде управлял электросамокатом, отобрали права, после чего Верховный суд признал эту практику законной. Как пояснила Эрдман, пограничной в данном случае является мощность в 250 ватт – все, что превышает эту цифру, считается мопедом вне зависимости от того, как выглядит СИМ. Многие из них развивают огромную скорость – именно о таких средствах передвижения идет речь, подчеркнула специалист.

Ранее в Госдуме предложили ввести ОСАГО для самокатов.

