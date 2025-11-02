Названы автомобили, которые могут исчезнуть с российского рынка

Автоэксперт Целиков перечислил 10 авто, которые могут исчезнуть в России

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков опубликовал в своем Telegram-канале список из 10 самых популярных автомобилей, мощностью свыше 160 л. с, которые в Россию ввозили физлица в этом году и которые могут исчезнуть с рынка после вступления в силу новых правил уплаты утильсбора.

Так, среди новых автомобилей на первом месте Geely Monjaro. Всего за 9 месяцев 2025 года в Россиию было ввезено 5,8 тыс. таких машин. На втором месте — Toyota RAV4 (4,7 тыс. авто). Третье место занимает Toyota Highlander (4,3 тыс. авто).

В топ-10 вошли также BMW X3, Geely Coolray, BMW X5, Volkswagen Tiguan, Lexus RX, Mercedes-Benz G-класса и RAM 1500.

По словам Целикова, новый утильсбор сильнее всего ударит по богатой части покупателей. На мощные автомобили, поставляемые в Россию официально, новый утольсбор также повлияет.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили с пробегом в России могут рухнуть на 40%.