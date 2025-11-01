На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель на Jeep упал в водоем под Петербургом и не выжил

В Ленобласти водитель на Jeep вылетел в кювет и утонул в водоеме
В Ленинградской области внедорожник вылетел с трассы и упал в водоем под Лугой. Об этом сообщает 78.ru.

«Авария произошла пару часов назад на дороге между деревнями Ящера и Кузнецово. Jeep Grand Cherokee вылетел в кювет и опрокинулся на крышу в водоем», — говорится в публикации.

Отмечается, что в салоне нашли тело мужчины. Полиция устанавливает его личность.

Накануне в Санкт-Петербурге ДТП с участием легкового автомобиля и такси парализовало движение транспорта на КАД. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что поврежденные автомобили стоят на проезжей части: у машин смяты кузова, разбиты капоты и бамперы. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее в СК назвали причину ДТП под Орлом.

