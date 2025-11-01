Водитель на Jeep упал в водоем под Петербургом и не выжил

В Ленобласти водитель на Jeep вылетел в кювет и утонул в водоеме

В Ленинградской области внедорожник вылетел с трассы и упал в водоем под Лугой. Об этом сообщает 78.ru.

«Авария произошла пару часов назад на дороге между деревнями Ящера и Кузнецово. Jeep Grand Cherokee вылетел в кювет и опрокинулся на крышу в водоем», — говорится в публикации.

Отмечается, что в салоне нашли тело мужчины. Полиция устанавливает его личность.

