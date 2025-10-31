«Валяются осколки»: серьезное ДТП парализовало КАД в Петербурге

В Петербурге на видео сняли разбитые авто, которые парализовали движение на КАД

В Санкт-Петербурге ДТП с участием легкового автомобиля и такси парализовало движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«ДТП на КАД в районе Кудрово стало причиной километровой пробки. Вечером недалеко от Мурманского шоссе столкнулись такси и легковушка. В результате аварии обе машины серьезно пострадали, на дороге валяются многочисленные осколки», — говорится в публикации.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что поврежденные автомобили стоят на проезжей части: у машин смяты кузова, разбиты капоты и бамперы. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала, после аварии сотрудники ДПС перекрыли две полосы. В результате ДТП образовалась пробка длиною в 1,5 километра. Машину такси эвакуировали.

