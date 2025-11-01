В СК назвали причину смертельного ДТП под Орлом

СК: причиной ДТП с шестью погибшими под Орлом стал выезд на встречку

ДТП на трассе в Орловской области, в результате которого погибли шесть человек, произошло из-за выехавшего на встречную полосу водителя микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК.

Предварительно установлено, что 31 октября 2025 года водитель микроавтобуса, в салоне которого находились четверо пассажиров, в том числе двое детей, двигаясь по трассе «Орел-Тамбов» в сторону города Ливны, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающимся грузовиком с полуприцепом. В результате ДТП шесть человек скончались на месте происшествия, девочка-пассажирка микроавтобуса госпитализирована в медучреждение, уточнили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства автоаварии.

