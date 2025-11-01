На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Орловской области шесть человек погибли в ДТП

МВД: в Орловской области шесть человек погибли в ДТП с участием трех машин
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Свердловском районе Орловской области шесть человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

«По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим щебень, с последующим столкновением грузовика с легковым транспортным средством», — сказано в сообщении.

Авария, по предварительным данным, произошла около 20:25 мск на 31-м километре трассы ОрелТамбов. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

При этом в пресс-службе МЧС России по Орловской области сообщили, что кроме шести погибших, также есть двое пострадавших в ДТП.

31 октября в Туле в результате аварии с участием трамвая, двух маршруток и двух легковушек погибли четыре человека и пострадал еще 21. По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов, после чего его заднюю часть занесло. СМИ сообщили, что трамвайные пути на этом участке неоднократно горели, а в последнюю неделю жители часто жаловались на качество дорожного полотна. В администрации Тулы опровергли версию о том, что ДТП произошло из-за дефекта путей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее серьезное ДТП парализовало КАД в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами