В Москве электробус и такси попали в жесткое ДТП у Останкинской башни

В Москве у Останкинской башни пострадали люди в ДТП с электробусом и такси

В Москве электробус и такси попали в жесткое ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Электробус и машина такси столкнулись на улице Академика Королева недалеко от Останкинский башни. Пострадали люди в легковушке, пассажир госпитализирован», — говорится в публикации.

По предварительным данным Мосгортранса, водитель такси не уступил дорогу имеющему преимущество электробусу и допустил столкновение.

До этого в Москве взорвался автомобиль такси. По словам очевидца, водитель решил почистить кондиционер. После распыления баллончиков в салоне и включения рециркуляции он вышел прогуляться в парк. В этот момент транспортное средство взорвалось. На опубликованных в сети кадрах видно, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

