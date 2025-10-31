На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водители сняли на М-4 пробку в 13 километров

Mash: на трассе М-4 образовалась пробка в 13 километров
Telegram-канал Don Mash

На трассе М-4 из-за дорожных работ образовалась большая пробка в 13 км. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Это пробка на М-4 возле Шахт из-за дорожных работ. Поток движется, но очень медленно. Постоять в заторе придется в сторону Москвы от Аюты до Новоперсиановки», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что легковые автомобили и грузовики выстроились в огромную очередь.

До этого сообщалось, что движение было временно ограничено по двум полосам на внутренней стороне МКАД перед Рублевским шоссе, а также на выезде с дублера на внутреннюю сторону МКАД на 69 км.

Также в Москве на МКАД столкнулись два грузовика. Очевидцы запечатлели последствия инцидента.

Ранее в Приморье на видео попало, как у Toyota на ходу вырвало капот.

