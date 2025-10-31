На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье на видео попало, как у Toyota на ходу вырвало капот

В Приморском крае капот иномарки отлетел в момент движения транспорта.
В Приморском крае капот иномарки отлетел в момент движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«В пригороде Владивостока, на трассе в районе Mercedes центра, у водителя Toyota Mark II на ходу вырвало капот», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как капот серой машины отрывается, подлетает в воздух и несколько раз переворачивается.

По информации канала, после произошедшего деталь пролежала на трассе целый день.

До этого во Владивостоке водительница на Honda влетела в автомобили на парковке. На кадрах видно, как белая иномарка на скорости врезается в припаркованные автомобили, от удара ее отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. В результате произошедшего повреждения получили семь машин: шесть припаркованных и Honda Stream.

Ранее автомобиль с самарцем провалился в глубокий котлован.

