На видео попало, как пламя охватило автосервис в Москве

В Москве на видео попал горящий автосервис

На юге Москвы загорелся автосервис, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Пожар произошел в автосервисе на 6-й Радиальной улице, на месте работают МЧС. Дым видно с соседних улиц. Площадь пожара устанавливается», — сообщает канал.

Судя по видео, вместе с дымом над зданием поднимается пламя.

12 октября на юго-западе Москвы загорелся легковой автомобиль. Машина оказалась почти полностью уничтожена, однако люди не пострадали. Инцидент произошел на Профсоюзной улице рядом с ТЦ «Калужский». Причины возгорания уточнялись.

В сентябре в Бураевском районе Башкирии машина на огромной скорости перелетела через опалубку на реке Быстрый Танып, загорелась и упала в реку. По предварительной информации, водитель транспортного средства выжил. Он находился в медицинском учреждении.

Ранее в Ярославле при пожаре на стоянке сгорели тягачи и полуприцепы.