Sollers представил грузопассажирскую версию модели SF1

Продажи в России семейного фургона Sollers SF1 начнутся до конца 2025 года

Грузопассажирский фургон Sollers SF1 появится у российских дилеров до конца 2025 года. Об этом в своих соцсетях сообщила пресс-служба автокомпании «Соллерс».

В компании заявили, что грузопассажирская Sollers SF1 подходит как для семей, так и для рабочих бригад. Автомобиль имеет габариты легковушки и способен заезжать на любой паркинг.

До этого в России начался прием заказов на фургоны SF1. Цельнометаллический фургон оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с., совместимым с топливом АИ-92. Агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5 и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Гарантийный срок — два года или 200 тыс. км пробега. Автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, АБС, датчиками парковки, подогревом водительского и пассажирского сидений. В грузовом отсеке предусмотрены петли для крепления груза и износостойкое покрытие на полу.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей Sollers.